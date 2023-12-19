19 Ara 2023 - 15:50- Siyaset G:

İYİ Partili gençler buluşuyor!

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İYİ Partili gençler buluşuyor! mask
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İYİ Parti Gençlik Kolları  buluşma düzenliyor. 28 Aralık saat 19:30'da Necati Gençoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinliğe tüm gençler davet edildi. Kocaeli Gençlik Buluşması ismiyle gerçekleştirilecek etkinlikte İYİ Partili gençler bir araya gelecek.
# İyi Parti

19 Ara 2023 - 15:50 - Siyaset

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