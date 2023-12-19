İYİ Partili gençler buluşuyor!

İYİ Parti Gençlik Kolları buluşma düzenliyor. 28 Aralık saat 19:30'da Necati Gençoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinliğe tüm gençler davet edildi. Kocaeli Gençlik Buluşması ismiyle gerçekleştirilecek etkinlikte İYİ Partili gençler bir araya gelecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.