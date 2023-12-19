19 Ara 2023 - 16:19- Siyaset G:

Mustafa Sarıgül'den sürpriz Kocaelispor açıklaması!

Son günlerde ismi CHP'den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM’nin bütçe görüşmelerinde, Kocaelispor hakkında konuştu.

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Mustafa Sarıgül'den sürpriz Kocaelispor açıklaması! mask

Son günlerde adı CHP'den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül,  Türkiye  Büyük Millet Meclisi’ndeki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada  Kocaelispor hakkında konuştu. Mustafa Sarıgül, Kocaelispor'un tarihte önemli bir yer edindiğini, Sefa Sirmen’in başkanlığı sırasında Lizbon'daki maçı hatırlatarak, Kocaelispor’un Süper Lige dönmesini önemsediğini söyledi. Sarıgül, şöyle konuştu: “Geçmişte tarih yazan bir Kocaelispor vardı. Kocaelispor geçmişte tarih yazmıştı. Son derece önemliydi. Sefa Sirmen başkanlığında Lizbon’daki o maçları hatırlıyorum. Kocaelispor’un da Denizlispor’un da mutlaka Süper Lig'de olmasını şart olarak görüyorum.” 

İDDİALAR DOĞRU MU?

Sarıgül'ün bu konuşmayı yapması, akıllara CHP'den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağı iddialarının doğru olduğu düşüncesini getirdi. 
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19 Ara 2023 - 16:19 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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