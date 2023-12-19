Mustafa Sarıgül'den sürpriz Kocaelispor açıklaması!

Son günlerde adı CHP'den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada Kocaelispor hakkında konuştu. Mustafa Sarıgül, Kocaelispor'un tarihte önemli bir yer edindiğini, Sefa Sirmen’in başkanlığı sırasında Lizbon'daki maçı hatırlatarak, Kocaelispor’un Süper Lige dönmesini önemsediğini söyledi. Sarıgül, şöyle konuştu: “Geçmişte tarih yazan bir Kocaelispor vardı. Kocaelispor geçmişte tarih yazmıştı. Son derece önemliydi. Sefa Sirmen başkanlığında Lizbon’daki o maçları hatırlıyorum. Kocaelispor’un da Denizlispor’un da mutlaka Süper Lig'de olmasını şart olarak görüyorum.”
İDDİALAR DOĞRU MU?
Sarıgül'ün bu konuşmayı yapması, akıllara CHP'den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağı iddialarının doğru olduğu düşüncesini getirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
ahmet - bayram değil seyran değil......
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.