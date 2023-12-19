Yusuf bebeğin ölümünde korkunç rapor: Kanında metamfetamin çıktı!

Olay, 13 Nisan 2022 tarihinde Molla Gürani Mahallesi Akkoyunlu Sokak'ta bir apartmanda yaşandı. Anne Chaimae El Omarı'nın (31) ifadelerine göre, o gece Yusuf adını verdiği 2,5 aylık bebeğine süt verdikten sonra yanında uyuttu. Sabaha karşı saat 04.00 sıralarında uyanan kadın, bebeğini göremeyince salona geçti, bebeğini yüzüstü yatar halde ve morarmış halde buldu.

Mısır'a giden kocasının arkadaşı olan ve zaman zaman da kendisine yardımcı olduğu için evlerinde kaldığını söylediği Cherif Cossaw'ı (31) da odada oturur halde uyurken gördü. Cherif'i ayağıyla vurarak uyandıran kadın, ne yaptığını sordu, adam da yerinden kalkmayarak rahat tavırlar sergiledi.

Bunun üzerine anne Chaimae, kocasının arkadaşlarını telefonla aradı, kocasının arkadaşlarından biri geldi ve bebeği hemen hastaneye götürdüler. Ancak sabah saat 06.30 sıralarında bebeğin öldüğü haberi verildi. Bunun üzerine anne Chaimae, Cherif Cossaw'dan bebeğini öldürdüğü düşüncesiyle şikayetçi oldu.

ANNENİN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLARAK İFADESİ ALINDI

O gün evden ayrılan Cherif'in ifadesi alınamadı. Anne Chaimae'nin ise "şikayetçi" sıfatıyla polis karakolunda ifadesi alındı. Anne Chaimae, olaydan 4 gün önce Cherif'e evin anahtarını verdiğini, olay gecesi bebeğiyle uyuduklarını, saat 02.00'da bebeğin altını değiştirdiğini, bu esnada Cherif'in evde olmadığını, saat 04.00 sularında uyandığında bebeğini yanında olmadığını fark edince salonda yüzüstü gördüğünü ve Cherif'in bebeğini öldürmüş olduğunu söyledi.

APARTMAN KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Olay gününe ait apartmanın kamera kayıtlarının incelenmesinde, Cherif'in 12 Nisan 2022 tarihinde saat 18.51 sularında bina içerisine girdiği, sabaha karşı saat 04.32 sularında binadan çıktığı görüldü. Saat 04.39 sularında 3 erkeğin bina içerisine girdiği, saat 04.42 sularında içeri girenlerden birinin telefonla konuşarak koşar vaziyette binadan çıktığı, saat 05.47'de diğer iki erkeğin dışarı çıktığı, bu kişilerden birinin kucağında bebeğin olduğu, arkalarından da annenin koşar vaziyette binadan çıktığı belirlendi.