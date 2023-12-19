Kocaeli'de tefecilere operasyon!

Darıca ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 şüpheli yakalandı. Dosya kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda çek ve senet, para alışverişine dair notlar, kesici ve delici aletler ile 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
# Para, tespit, soruşturma
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.