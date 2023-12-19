1 saat aradan sonra karar alınamadı! İzmit meclisinde arsa satışı ertelendi!

İzmit Belediyesi Aralık ayı olağanüstü meclis toplantısı bugün saat 15.00'da Belsa Plaza B blok belediye binasında gerçekleştirildi. Toplantıya İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in katılmaması nedeniyle meclise Çetin Sarıca başkanlık yaptı. SGK’nın onay vermesi üzerine borçlarını ödemek için 10 adet arazinin SGK’ya devredilmesi hakkında mecliste karar alınacak. Konuyla ilgili Başkanvekili Çetin Sarıca meclise katılan muhtarların fikrini almak için meclise 1 saat ara verildi. Yapılan toplantının ardından Çetin Sarıca, "İlgili madde üzerinde yaptığımız toplantıya istinaden daha iyi bir karar verebilmek adına kararımızı bir sonraki güncel meclisimize ertelemeyi planladık" dedi. Karar oy birliği ile kabul edildi.