İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yerel seçim sürecinde herhangi bir başkanlığa aday olup olmayacağı merak konusu. Bugüne kadar hem Büyükşehir hem İzmit için ismi geçen Hürriyet'in akıbeti henüz belli oldu. Bugün gelen haberle CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i Ankara'ya çağırdı. Ankara'da yapılacak görüşmede Hürriyet'in İzmit'e mi yoksa Büyükşehir'e mi aday olacağının netleşmesi bekleniyor.
19 Ara 2023 - 17:06- Siyaset Güncelleme:
CHP Genel Merkezi Hürriyet'i çağırdı!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i Ankara'ya çağırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Şirintepeli - Seçimi kaybedeceğini belirtmek için çağırmıştır
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.