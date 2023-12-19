19 Ara 2023 - 17:06- Siyaset G:

CHP Genel Merkezi Hürriyet'i çağırdı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i Ankara'ya çağırdı.

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CHP Genel Merkezi Hürriyet'i çağırdı! mask

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yerel seçim sürecinde herhangi bir başkanlığa aday olup olmayacağı merak konusu. Bugüne kadar hem Büyükşehir hem İzmit için ismi geçen Hürriyet'in akıbeti henüz belli oldu. Bugün gelen haberle CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i Ankara'ya çağırdı. Ankara'da yapılacak görüşmede Hürriyet'in İzmit'e mi yoksa Büyükşehir'e mi aday olacağının netleşmesi bekleniyor.
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19 Ara 2023 - 17:06 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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Yorumlar

(1)
01

Şirintepeli - Seçimi kaybedeceğini belirtmek için çağırmıştır

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Aralık 18:25

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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