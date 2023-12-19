İzmit Belediyesinin gelenekselleşen Yılbaşı Pazarı tüm İzmitlileri bekliyor

Kadınların el emeklerini değerlendirmeleri ve aile bütçelerine katkı sunmaları adına desteklerini sürdüren İzmit Belediyesi, geleneksel hale getirdiği Yılbaşı Pazarını bu yıl da düzenliyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Yılbaşı Pazarı, 30 Aralık tarihine kadar Belsa Plaza B Blok önünde 11.00 – 20.00 saatleri arasında; 41 Burda AVM’de 10.00 – 22.00 saatleri arasında açık olacak.

EL EMEĞİ ÜRÜNLER

İki farklı noktada kurulan Yılbaşı Pazarı ile üretim yapan kadınlar el emeği ürünlerini sergileme ve satış imkânı buluyor. Ayrıca hafta sonları çocuklar için workshoplar ve müzik dinletileri gerçekleşiyor. Yılbaşında sevdiklerini el emeği hediyelerle mutlu etmek ve kadınların aile ekonomilerine katkı sunmak isteyen herkes Yılbaşı Pazarına davetli.