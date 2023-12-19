Türkiye'nin ünlü markası dev tesisini satıyor! Üretimi yurt dışında yapacak

Borusan, sınırda karbon vergisi gibi düzenlemelerin uluslararası rekabeti daha da kısıtlayıcı hale getirebileceği beklentisi sebebiyle Gemlik'te boru ürettiği tesisi satma kararı aldı.

bloomberght'in haberine göre; şirket, 2023 yılında ABD'de bir boru üretim tesisi satın almıştı.

Tesisin neden satıldığıyla ilgili Borusan'dan "Gemlik tesisinde üretilen borular, Türkiye ve yakın coğrafyalarda talep görüyor. Ancak, yurt dışı pazarlarda korumacılık politikaları giderek güçleniyor." açıklaması yapıldı.

Uzmanlara göre, sınırda karbon vergisi gibi düzenlemeler de uluslararası rekabeti daha da zorlaştırabilir.



Borusan'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle

"Yine yakın/orta vadede yürürlüğe girebilecek sınırda karbon vergisi gibi düzenlemelerin uluslararası rekabeti daha da kısıtlayıcı hale getireceğine dair beklentiler sebebiyle, Gemlik Tesisleri'nde sadece altyapı ve proje iş kolu kapsamında yer alan büyük çaplı boruların üretiminde kullanılan makine ve ekipmanın, kısmen veya tamamen, orta/uzun vadede güçlü pazar talebi beklentimizi koruduğumuz ABD'de bulunan tesislerimize taşınması, direkt yatırım veya ortaklık yoluyla başka bir coğrafyaya taşınması, ya da potansiyel alıcılara tesis olarak satılması, seçeneklerinin değerlendirilmesine, ve ilgili makine ve ekipmanın bulunduğu arazi ve binaların ise satılmasına dair çalışmalara başlanmasına karar vermiştir.

3 Mayıs 2023 tarih ve 15 sayılı yönetim kurulu kararıyla konuyla ilgili değerlendirmelere başlandığı bilgisinin açıklanmasının ertelenmesi yönünde karar alındığının dile getirildiği açıklamada, "Şirket'in kaynaklarını en verimli şekilde kullanmasını amaçlayan süreçte, makine ve ekipmanın bulunduğu arazi ve binaların satışıyla ilgili çalışmalara yönelik somut gelişmeler olması sebebiyle, erteleme sebebinin ortadan kalktığı kabul edilerek kamuya açıklama yapılması gerekliliği oluşmuştur"