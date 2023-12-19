Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM yolunun İzmit ilçesi Tavşantepe mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan F.B. (57) yönetimindeki 33 PT 842 plakalı kamyon, trafik nedeniyle yavaşlayan E.G. (34) yönetimindeki Azerbaycan plakalı 57 CJ 071 TIR'a arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik yavaş şekilde ilerlemeye başladı.
- Asayiş
TEM'in İzmit geçişinde kaza sonrası trafik yoğunluğu oluştu
İzmit ilçesinde, TEM yolunda kamyonun TIR'a arkadan çarptığı hasarlı kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.