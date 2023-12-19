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TEM'in İzmit geçişinde kaza sonrası trafik yoğunluğu oluştu

İzmit ilçesinde, TEM yolunda kamyonun TIR'a arkadan çarptığı hasarlı kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Demirören Haber Ajansı
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TEM'in İzmit geçişinde kaza sonrası trafik yoğunluğu oluştu mask
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Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM yolunun İzmit ilçesi Tavşantepe mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan F.B. (57) yönetimindeki 33 PT 842 plakalı kamyon, trafik nedeniyle yavaşlayan E.G. (34) yönetimindeki Azerbaycan plakalı 57 CJ 071 TIR'a arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik yavaş şekilde ilerlemeye başladı. 
# Ankara, kaza

19 Ara 2023 - 18:58 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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