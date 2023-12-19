Gümüşhaneliler Kalandar gecesinde buluştu

Gümüşhane'de asırlardır sürdürülen Kalandar Gecesi kutlamasında gelenekler, nesilden nesle aktarılıyor. Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Kenan Öğe ve Yönetimi, İzmit Gümüşhaneliler Dernek Başkanı Erhan Karahan, yönetici ve üyeleri, diğer dernek başkanları ve yöneticilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen Gümüşhanelilerin geleneksel kartol, turşu ve Kalandar gecesi gerçekleştirildi. Derince Belediyesi Başkan Aday Adayı Adnan Pala da etkinliğe katılım gösterdi.