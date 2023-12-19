Gümüşhaneliler Kalandar gecesinde buluştu

Gümüşhane'de asırlardır sürdürülen Kalandar Gecesi kutlamasında gelenekler, nesilden nesle aktarılıyor. Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Kenan Öğe ve Yönetimi, İzmit Gümüşhaneliler Dernek Başkanı Erhan Karahan, yönetici ve üyeleri, diğer dernek başkanları ve yöneticilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen Gümüşhanelilerin geleneksel kartol, turşu ve Kalandar gecesi gerçekleştirildi. Derince Belediyesi Başkan Aday Adayı Adnan Pala da etkinliğe katılım gösterdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sabahattin Türk Tramp - Selam başkanım mükemmel olmuş Allah yardımcınız olsun Allah büyük baskanliklar nasıp etsin inşallah iyi geçeler balikesir den.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.