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Gümüşhaneliler Kalandar gecesinde buluştu

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Gümüşhaneliler Kalandar gecesinde buluştu mask
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Gümüşhane'de asırlardır sürdürülen Kalandar Gecesi kutlamasında gelenekler, nesilden nesle aktarılıyor. Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Kenan Öğe ve Yönetimi, İzmit Gümüşhaneliler Dernek Başkanı Erhan Karahan, yönetici ve üyeleri, diğer dernek başkanları ve yöneticilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen Gümüşhanelilerin geleneksel kartol, turşu ve Kalandar gecesi gerçekleştirildi. Derince Belediyesi Başkan Aday Adayı  Adnan Pala da etkinliğe katılım gösterdi.
# aday

19 Ara 2023 - 19:05 - Gündem

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Sabahattin Türk Tramp - Selam başkanım mükemmel olmuş Allah yardımcınız olsun Allah büyük baskanliklar nasıp etsin inşallah iyi geçeler balikesir den.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Aralık 21:28

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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