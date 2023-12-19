BERİDZE ONBİRDE...

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
4. EMİR ORTAKAYA
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
19. ATİLA TURAN
20. MERT ÇÖLGEÇEN
77. OĞUZ CEYLAN
41. JOAO PEDRO REİS AMARAL
53. BURAK ÖKSÜZ
14. GIORGI BERIDZE
9. ATABEY ÇİÇEK
Yedekler
1. HARUN TEKİN
2. ALİHAN KUBALAS
45. MESUT CAN TUNALI
7. CEM EKİNCİ
11. ONIL CHRISTIAN KOUAKOU
32. MEHMET YILMAZ
İlk 11
1. DIOGO FESNARD NOGUEIRA DE SOUSA
3. ONDREJ CELUSTKA
6. SÜLEYMAN ÖZDAMAR
34. ALİ AYTEMUR
23. ÜZEYİR ERGÜN
4. ERKAN DEĞİŞMEZ
8. SAMET YALÇIN
26. MUSAH MOHAMMED
10. KENAN ÖZER
94. BURAK ÇOBAN
41. GÖKDENİZ BAYRAKDAR
Yedekler
32. BAHRİ CAN TOSUN
5. ALİ EREN İYİCAN
63. KAAN BERK BENGİ
11. OMAR İMERİ
90. HALİL İBRAHİM SEVİNÇ
20. PEDRO DAVID BRAZAO TEIXEIRA
76. YUSUF BOZKURT
29. ADEM METİN TÜRK
48. CELAL DUMANLI
Teknik Sorumlu
İSMET TAŞDEMİR
21. BEDİRHAN YILDIZ
24. İBRAHİMA BREZE FOFANA
40. YUSUF EMRE GÜLTEKİN
55. YUSUF ABDİOĞLU
Teknik Sorumlu
ERTUĞRUL SAĞLAM
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.