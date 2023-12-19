METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN 4 ÖNERİ!

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

“METABOLİZMAMI DESTEKLEYEN UYGULAMALARLA KENDİMİ HİÇ OLMADIĞIM KADAR İYİ HİSSEDİYORUM"

Bir integratif tıp doktoru olarak yıllar içinde sağlıklı yaşam tarzıyla ilgili bilgi biriktirdim. Bunların çoğu beden saatiyle (sirkadyen ritm) ilgili ki bu sağlık açısından çok önemli. Hücrelerimizin herbirinde de saat var. Bu da uyumak, uyanmak, yediklerimizi sindirmek vb için optimal zamanlar var demek. Bu zamanlara uyduğunuzda enerji düzeyiniz yükseliyor, hormonlarını dengeleniyor ve metabolizmanız daha iyi çalışıyor.

Metabolizmayı destekleyen bazı uygulamalar:

1- Gece 13-16 saat aç kalmak

Uzun aralıklı beslenmenin metabolik göstergeler üzerinde etkili olduğu artık gösterildi. Bunun vücut saatine de uygun şekilde yapılması, yani gün batımından sonra yenmemesi çok yerinde olur.

2- Erken uyumak

Uyku saatlerini de vücut saatine uydurmak hormonların dengelenmesinde dolayısıyla da metabolizma üzerinde etkili. Gece 10’da yatarsanız büyüme hormonu salgılanmasını sağlarsınız; büyüme hormonunun anti-aging etkisi vardır. Erken yatmanın bir diğer yararı da cilt üzerindedir, cilt onarımı gece uykudayken oluyor.

3- Sabahları doğrudan gün ışığına maruz kalmak

Uygun saatlerde uyumak ve uygun saatlerde aç kalmanın sağlığım için çok yararlı olduğunu biliyorum. Bu yararı bir adım ileri götürmek için her sabah açık havada birkaç dakika güneşe çıkıyorum. Bahçeye çıkıp açma-germe hareketleri, mindfulnes uygulaması vb yapıyorum. Gün ışığı retina aracılığıyla mesaj göndererek melatonini resetliyor. Bu da akşam daha iyi uyumayı ve gündüz de daha enerjik olmayı sağlıyor.

4- Topraklama yapmak

Doğanın, yeşilin sağlığımız için ne kadar yararlı olduğu tartışılmaz. Ben her sabah açık havada egzersiz yaparken çıplak ayakla çime, toprağa basıyorum. Bunu sadece topraklama amacıyla değil cilt kanalıyla çeşitli bakterilere maruz kalarak mikrobiyotamı da zenginleştiriyorum.

Bu sıraladıklarım kolaylıkla uygulayabileceğiniz şeyler, uzun vadede sağlığınız üzerinde çok etkili olur.”

Dr. Amy Shah

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Kaynak: https://www.mindbodygreen.com/articles/ metabolism-boosting-morning-routine