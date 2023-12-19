Trendyol 1. Lig: Giresunspor: 0 - Gençlerbirliği: 1

Maçtan Dakikalar:

2. dakikada atağa geçen Gençlerbirliği’nde Buğra, Kadir’in müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

3. dakikada topun başına geçen Buğra’nın kullandığı penaltı üst direkten döndü.

12. dakikada Çekdar, sol kanattan ceza sahasına yaklaştı. Ceza sahasında girmeden kaleye şut denemesi yaptı, ancak rakip oyuncu Musa kaleye giden topa müdahale ederek uzaklaştırdı.

34. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Amilton, sağ kanattan gelen pası kontrol etti. Topu fazla bekletmeden ceza sahası sağ çaprazdan sert şut çeken Amilton’un topunu kaleci Erkan uzanarak kurtardı.

76. dakikada sol kanatta Faruk Can’dan pası alan Çekdar, hızla kaleye koştu. Ceza sahasına yaklaştığında Çekdar, kaleye sert şut çekti ancak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

89. dakikada Giresunspor ceza sahasında oluşan karambolde Enes, pasını Amilton’a bıraktı. Amilton 3 savunma oyuncusunu geçerek topu ağlara yolladı. 0-1

Hakemler: Oğuzhan Çınar, Güner Mumcu Taştan, Haydar Avcı

Giresunspor: Erkan, Faruk Can, Anıl Yiğit, Kadir, Talha, Enishan (Mehmet dk. 83), Furkan, Şahin, Çekdar, Ertuğrul (Ali Emirhan dk. 83), Muhammet (Mert Han dk. 70)

Yedekler: Göktan, Fatih, Furkan Arda, Kasım Alperen, Emre, Metin Caner, Ahmet Lütfü

Teknik Direktör: Mehmet Birinci

Gençlerbirliği: Orkun, Yasin, Musa, Nzaba, Uğur, Akabueze (Oltan dk 71), Amilton, Buğra (Yiğit Efe dk 90+2), Rodriguez (Erdal dk. 71), Muhammed (Ensar dk. 70), Yatabare (Enes dk. 77)

Yedekler: Osman, Atalay, Wu, Ulusoy Mert, Melih

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Gol: Amilton Da Silva (dk. 89) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Kadir Seven (Giresunspor), Tiago Rodriguez (Gençlerbirliği)