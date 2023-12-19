Trendyol 1. Lig: Giresunspor: 0 - Gençlerbirliği: 1

Maçtan Dakikalar:
2. dakikada atağa geçen Gençlerbirliği’nde Buğra, Kadir’in müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi.
3. dakikada topun başına geçen Buğra’nın kullandığı penaltı üst direkten döndü.
12. dakikada Çekdar, sol kanattan ceza sahasına yaklaştı. Ceza sahasında girmeden kaleye şut denemesi yaptı, ancak rakip oyuncu Musa kaleye giden topa müdahale ederek uzaklaştırdı.
34. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Amilton, sağ kanattan gelen pası kontrol etti. Topu fazla bekletmeden ceza sahası sağ çaprazdan sert şut çeken Amilton’un topunu kaleci Erkan uzanarak kurtardı.
76. dakikada sol kanatta Faruk Can’dan pası alan Çekdar, hızla kaleye koştu. Ceza sahasına yaklaştığında Çekdar, kaleye sert şut çekti ancak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.
89. dakikada Giresunspor ceza sahasında oluşan karambolde Enes, pasını Amilton’a bıraktı. Amilton 3 savunma oyuncusunu geçerek topu ağlara yolladı. 0-1
Hakemler: Oğuzhan Çınar, Güner Mumcu Taştan, Haydar Avcı
Giresunspor: Erkan, Faruk Can, Anıl Yiğit, Kadir, Talha, Enishan (Mehmet dk. 83), Furkan, Şahin, Çekdar, Ertuğrul (Ali Emirhan dk. 83), Muhammet (Mert Han dk. 70)
Yedekler: Göktan, Fatih, Furkan Arda, Kasım Alperen, Emre, Metin Caner, Ahmet Lütfü
Teknik Direktör: Mehmet Birinci
Gençlerbirliği: Orkun, Yasin, Musa, Nzaba, Uğur, Akabueze (Oltan dk 71), Amilton, Buğra (Yiğit Efe dk 90+2), Rodriguez (Erdal dk. 71), Muhammed (Ensar dk. 70), Yatabare (Enes dk. 77)
Yedekler: Osman, Atalay, Wu, Ulusoy Mert, Melih
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Gol: Amilton Da Silva (dk. 89) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Kadir Seven (Giresunspor), Tiago Rodriguez (Gençlerbirliği)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.