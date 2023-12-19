Kaza, 15 Aralık Cuma günü saat 22.00 sıralarında Derince ilçesi Liman Işıklar mevkisinde meydana geldi. S.A. yönetimindeki 06 FP 0745 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında seyyar köftecide yemek yiyen müşterilerin arasına daldı. Kazada, köftecide bulunan Orhan O., Halit Ü., Cihan M., Mevlüt Ç. yaralanırken, Osman Yağmuroğlu (45) ise yaşamını yitirdi. TIR sürücüsü S.A., kazanın ardından kaçtı. S.A., polisin çalışması sonucu bu sabah yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Asayiş
Köfteciye TIR'la dalıp 1 kişinin ölümüne neden olmuştu! Sürücü tutuklandı!
Derince ilçesinde, 5 gün önce seyyar köfteciye TIR'ıyla dalıp 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına sebep olup kaçan sürücü S.A., polisin çalışmasıyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.