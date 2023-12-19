KOÜ'de Vizyon Toplantısı!

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Üniversitemizin “katılımcı yönetim” ve “sürdürülebilirlik” anlayışını somutlaştırmanın bir adımı olarak üniversitemizi daha ileriye taşımak, sorunlara ve ihtiyaçlara çözümler üretmek amacıyla üst düzey yöneticilerimizle “Vizyon Toplantısı” düzenledik. Kurumsal İletişim Ofisimiz, Personel Daire Başkanlığımız ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.