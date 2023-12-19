KOÜ'de Vizyon Toplantısı!

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Üniversitemizin “katılımcı yönetim” ve “sürdürülebilirlik” anlayışını somutlaştırmanın bir adımı olarak üniversitemizi daha ileriye taşımak, sorunlara ve ihtiyaçlara çözümler üretmek amacıyla üst düzey yöneticilerimizle “Vizyon Toplantısı” düzenledik. Kurumsal İletişim Ofisimiz, Personel Daire Başkanlığımız ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."