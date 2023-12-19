Yıldız Tilbe'den sağlık durumu hakkında açıklama

Yıldız Tilbe'nin rahatsızlandığı ve gittiği hastanede yoğun bakıma alındığı iddia edildi.

Sevenlerini endişelendiren Tilbe, X hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Şarkıcı, "İyiyim Allah'a şükür. Ateşlendikten sonra huyum değişti biraz, oturuyoruz iki yabancı gibi kendimle. Biraz zor biri, problemli, öf sınırındayım, belki üçüncüleri olurum" ifadelerini kullandı.

"HASTANEDEKİNİ TANIMIYORUM"

Yıldız Tilbe bir sonraki paylaşımında da "Buradayım valla. Allah'a şükrediyorum. Hastanedekini tanımıyorum. Haberim yok. Allah herkese şifa versin. Bana da. Amin" diye yazdı.