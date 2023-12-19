- Yaşam

Yıldız Tilbe'den sağlık durumu hakkında açıklama

Yoğun bakıma alındığı iddia edilen Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Yıldız Tilbe'den sağlık durumu hakkında açıklama mask

Yıldız Tilbe'nin rahatsızlandığı ve gittiği hastanede yoğun bakıma alındığı iddia edildi.

Sevenlerini endişelendiren Tilbe, X hesabından sağlık durumu hakkında  açıklama yaptı.

Şarkıcı, "İyiyim Allah'a şükür. Ateşlendikten sonra huyum değişti biraz, oturuyoruz iki yabancı gibi kendimle. Biraz zor biri, problemli, öf sınırındayım, belki üçüncüleri olurum" ifadelerini kullandı.

"HASTANEDEKİNİ TANIMIYORUM"

Yıldız  Tilbe bir sonraki paylaşımında da "Buradayım valla. Allah'a şükrediyorum. Hastanedekini tanımıyorum. Haberim yok. Allah herkese şifa versin. Bana da. Amin" diye yazdı.
# Yıldız Tilbe, sağlık

19 Ara 2023 - 21:08 - Yaşam

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