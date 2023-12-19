İÇERİDE BODRUM’DAN YİNE ÇIKAMADIK: 1-1

ŞOK ÜSTÜNE ŞOK…

Barış Alıcı şoku... Beridze'nin sakatlığında görev alan ve gol de atan Barış Alıcı kadroda yer alamadı... Cumartesi günü toprağa verilen yönetici Ekrem Can için maç öncesinde özel anma programı hazırlandı... Hafta içi olmasına rağmen maça ilgi vardı. Akşam saatlerinde Yürüyüş Yolu'nda toplanan taraftarlar topluca stada gitti... Tribünler maç başlarken yavaş yavaş dolmaya başlıyordu... Tanke'nin bir maç cezası sonrasında Koakou'nun yerine santrforda Atabey Çiçek görev aldı... İki hafta önce Alanya maçından bir gün önce babasını kaybeden Atabey Çiçek, maçta forma giyecek... Ertuğrul Sağlam maç öncesindeki açıklamasında ' Bodrum hazır bir takım. Geçen yılki kadrosunu korudu ama zaafları da var... Bunları biliyoruz. Kazanmak için çalıştık ve bunu hissediyoruz” dedi. Maçtan önce Ekrem Can için saygı duruşu yapıldı, Bodrumspor Başınız sağ olsun pankartıyla sahaya çıktı…

İLK YARI ÇOK SERT GEÇTİ, 7 DAKİKA UZATMA OYNATILDI…

Dk. 2 Kocaelispor atağında Candeias sağ taraftan serbest vuruşu kullandı. Emir'in kafası, ancak savunmaya çarpan top ardından kaleci De Sousa'nın ellerinde kaldı. Emir 7. dakikada sakatlık geçirdi. Tendonuna gelen darbeyle acı içinde kıvrandı. Süleyman da bu pozisyonda sakatlandı ve değişiklik işareti verildi... 10. dakikada Omar İmeri Süleyman Özdamar'ın yerine oyuna girdi. Emir ise oyuna geri döndü. 17. dakikada Bodrumspor sağ kanattan Burak ile tehlikeli geldi. Burak çapraza kaleye doğru indi ve boştaki Kenan'ı gördü. Oğuz Ceylan ile Kenan çarpıştı top direkten döndü, ancak Kenan'ın yaptığı hareket faul olarak değerlendirildi. 29. dakikada Candeias sağ taraftan Bodrum ceza sahasına orta yapmak isterken savunmanın teması sonrasında penaltı beklentileri oldu, ancak omuz ile müdahale olduğu tespit edildi.

SERTLİK DAHA DA ARTTI… BODRUM ADETA FUTBOLCULARIMIZI DÖVDÜ…

32. dakikada Bodrumspor sağ kanattan Üzeyir ile süratli geldi. Ortasında Emir topu dışarıya çıkardı ve korner. 33. dakikada Bodrumspor'un kornerinde top ceza sahasının önüne düştü. Kenan boşta kalan topa gelişine vurdu Gökhan 2. müdahale ile topu kontrol altına aldı. Bodrum maçı sert oynuyor. Mert ve Candeias art arda sakatlandılar ama oyuna devam ettiler... 37. dakikada Kocaelispor'dan üst üste top kayıpları. Kenan topu kontrol altına aldı. Sol taraftan köşeden içeri girdi sağ köşeye plaseyi gönderdi. Ancak top direğin hemen yanından dışarı çıktı.

GÖKHAN KALESİNDE DEVLEŞTİ

Dk. 40'da Kocaelispor savunmasında Emir topa vururken ıska geçti eski Kocaelisporlu Gökdeniz'in önünde kalan topta kaleci Gökhan başarılıydı. Dk 42 Kocaelispor sol taraftan etkili geldi. Atilla'dan güzel bir orta Burak çok iyi bir kafa vuruşu ancak kaleci Souza iyi uzandı. Maça 5 dakika ilave edildi. Dk 45+1 Bodrumsporlu Kenan sol taraftan tehlikeli geldi kale ağzında Emir kayarak çok iyi bir müdahale yaptı ve topu kornere çıkardı. Kıran kırana bir ilk yarı oldu. Uzatmalar bitecekken bu kez Amaral sakatlandı. Uzatma dakikalarında da uzatma yaşandı... Kenan Özer'in kendini yere atmasına Bodrumlular penaltı diye itiraz etti... Hakem ilk 45 dakikayı bitirirken bile Atabey sakatlanmış yerde yatıyordu... İlk yarı 0-0 sona erdi.

KENAN HEM HAKEMİ, HEM DE VAR HAKEMİNİ KANDIRDI!..

İlk yarıda da sık sık kendini yere atan Kenan Özer, 52.dakikada kendini yine yere attı hakem var’a gitti. Var’da Koray Gençlerler’den inanılmaz haksız karar çıktı ve penaltı verildi. 53.dakikada topun başına Kenan Özer geçti ve golünü attı: 1-0. 58. Dakikada Mert ve Kenan sakatlık geçirdi. Gooooool: dk.72 penaltı kazandık. Candeias topun başına geçti... Harika bir gol attı: 1-1. Hakem maça 9 dakika ekledi...

Maçın künyesi

KOCAELİSPOR:-BODRUMSPOR:

KOCAELİSPOR

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ***

4. EMİR ORTAKAYA***

(DK.85 55.YUSUF ABDİ ?)

8. YUSUF CİHAT ÇELİK**

(11. KOUAKOU Dk.68**)

10. DANIEL CANDEIAS**

19. ATİLA TURAN**

20. MERT ÇÖLGEÇEN**

(24. İB. FOFANA dk.63**)

77. OĞUZ CEYLAN***

41. AMARAL**

(49.YUSUF EMRE DK.46**)

53. BURAK ÖKSÜZ***

14. GIORGI BERIDZE**

(7. CEM EKİNCİ DK.46**)

9. ATABEY ÇİÇEK**



Yedekler

1. HARUN TEKİN

2. ALİHAN KUBALAS

45. MESUT CAN TUNALI

32. MEHMET YILMAZ

21. BEDİRHAN YILDIZ

Teknik Sorumlu

ERTUĞRUL SAĞLAM



BODRUMSPOR

1. DIOGO SOUSA***

3. ONDREJ CELUSTKA***

6. SÜLEYMAN ÖZDAMAR?

(11. OMAR İMERİ DK.17**)

34. ALİ AYTEMUR**

23. ÜZEYİR ERGÜN**

4. ERKAN DEĞİŞMEZ**

8. SAMET YALÇIN***

26. MUSAH MOHAMMED**

10. KENAN ÖZER**

(48. CELAL DUMANLI dk.64**)

94. BURAK ÇOBAN***

(20. PEDRO TEIXEIRA dk.91)

41. GÖKDENİZ BAYRAKDAR**

Yedekler

32. BAHRİ CAN TOSUN

5. ALİ EREN İYİCAN

63. KAAN BERK BENGİ

90. HALİL İBRAHİM

76. YUSUF BOZKURT

29. ADEM METİN TÜRK

Teknik Sorumlu

İSMET TAŞDEMİR



STAT: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu - Kocaeli

HAKEMLER: Mehmet Türkmen*, Mehmet Kapluhan , Hasan Hüseyin Tetik, Ayberk Demirbaş(Dördüncü Hakem), Koray Gençerler(Var)

SARI KARTLAR: Omar 21, Beridze 45,

GOLLER: Kenan Özer pen.dk.53, Candeias dk.72 pen.