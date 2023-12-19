Kocaeli'de AKP'li o isimler Genel Merkez'e çağrıldı!

Siyasi partilerde 31 Mart yerel seçimlerine hazırlık süreci devam ediyor. AKP'de de Belediye Başkan Adayları belirleme süreci devam ediyor. Bu kapsamda yarın Kocaeli’de görev yapan bütün belediye başkanları genel merkeze çağırıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve 11 İlçe Belediye Başkanı yarın saat 17:00’da genel merkezde gerçekleşecek olan toplantıya katılım sağlayacak. AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımızın Büyükşehirler ile yapacağı görüşmeler kapsamında Kocaeli olarak bizler de yarın (Çarşamba)Milletvekillerimiz,MKYK Üyelerimiz,Üç kademe İl Başkanlarımız,Büyükşehir dahil olmak üzere tüm Belediye Başkanlarımız, Üç Kademe İlçe Başkanlarımızla Genel Merkezimizde olacağız kamuoyunun bilgisine sunulur."