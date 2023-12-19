19 Ara 2023 - 22:32- Spor G:

Ertuğrul Sağlam: “İlk yarı onlar iyiydi, ikinci yarı biz iyi oynadık, takviye yapmamız şart”

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Ertuğrul Sağlam: “İlk yarı onlar iyiydi, ikinci yarı biz iyi oynadık, takviye yapmamız şart” mask

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, “İlk yarı Bodrum iyiydi, ikinci yarı biz iyiydik. Son dakikalarda baskı da kurduk ama kazanamadık. Beridze’nin iyi performans alamadık. Eksiklerimiz vardı. 1 puan eklemenin artısını yaşayacağız. Mutlu değiliz. Cumartesi günü ilk devrenin son maçında Sakarya’yı yenmek için çabalayacağız. Ciddi anlamda takviye yapmamız gerekiyor. Hakemler için yorum yapmıyorum. Yerden kalkmayanların durumunu yaşıyoruz. Doluyum çok fazla konuşmak istemiyorum” dedi.
# Ertuğrul Sağlam, bodrum

19 Ara 2023 - 22:32 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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