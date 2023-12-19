Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, “İlk yarı Bodrum iyiydi, ikinci yarı biz iyiydik. Son dakikalarda baskı da kurduk ama kazanamadık. Beridze’nin iyi performans alamadık. Eksiklerimiz vardı. 1 puan eklemenin artısını yaşayacağız. Mutlu değiliz. Cumartesi günü ilk devrenin son maçında Sakarya’yı yenmek için çabalayacağız. Ciddi anlamda takviye yapmamız gerekiyor. Hakemler için yorum yapmıyorum. Yerden kalkmayanların durumunu yaşıyoruz. Doluyum çok fazla konuşmak istemiyorum” dedi.
19 Ara 2023 - 22:32- Spor Güncelleme:
Ertuğrul Sağlam: “İlk yarı onlar iyiydi, ikinci yarı biz iyi oynadık, takviye yapmamız şart”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.