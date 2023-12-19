19 Ara 2023 - 23:38- Gündem G:

Kocaeli'de 5 ilçede elektrikler kesilecek

SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 5 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Kocaeli'de 5 ilçede elektrikler kesilecek mask

SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 5 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. 20 Aralık Çarşamba günü kesintiden etkilenecek bölgeler şu şekilde:

54805KOCAELİGÖLCÜKULASLI, ULAŞLI1104., 1104. SK., 1137., 1142. SK., 1147. SK., 1148., CİHAN CD., EĞLENCEDERE CD., TOPÇULAR, TOPÇULAR CD., ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD.20.12.202309:3017:00
54838KOCAELİKÖRFEZILIMTEPE, İLİMTEPE13. SK., 201. SK., 221. SK., ALPASLAN, ŞANTİYE YOLU SK20.12.202310:0016:00
54879KOCAELİ KARTEPEACISU, MAŞUKİYEALKAN SK., ÇEVRİM SK., GEÇİT SK., GÖL, GÖL SK., GÜZİN SK., HARİKA SK., KIZILAĞAÇ SK., MİRZA SK., OTOBAN CD., SEÇKİN SK.20.12.202309:0017:00
54897KOCAELİGÖLCÜKTOPÇULARADNAN KAHVECİ CD., ALDIRMAZ SK., B.CAHİT MORKAYA SK., KARAKAYA, KARAKAYA SK.20.12.202309:0017:00
54910KOCAELİGEBZE CUMHURİYET2232. SK., 2235. SK., 2238. SK., NECİP FAZIL CD.20.12.202309:0010:00
54911KOCAELİGEBZEBEYLIKBAGI324/3., 325/1.20.12.202309:0017:00
54912KOCAELİGEBZEBEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, HÜRRİYET, ULUS, YALI2048. SK., 2049. SK., 2049/1. SK., 2049/3. SK., 2049/4., 2049/4. SK., 2049/5. SK., 2103. SK., 2103/1. SK., 2105., 2106. SK., 2107., 2107. SK., 2108. SK., 2108/1. SK., 2109. SK., 2110. SK., 2143. SK., 2144., 2144. SK., 2145. SK., 2145/1., 2145/1. SK., 2156. SK., 316. SK., 316/1. SK., 316/2. SK., 317. SK., 318. SK., 318/1., 318/1. SK., 319. SK., 320., 320. SK., 320/1., 320/1. SK., 320/2., 320/2. SK., 320/3., 321. SK., 322. SK., 323. SK., 323/1. SK., 323/2. SK., 323/3. SK., 324., 324. SK., 324/1., 324/1. SK., 324/2., 324/2. SK., 324/3. SK., 325. SK., 325/1. SK., 326. SK., 326/1., 326/1. SK., 327., 327. SK., 327/1. SK., 327/2. SK., 327/3., 327/3. SK., 327/4. SK., 327/5., 327/5. SK., 327/7. SK., 328., 328. SK., 328/1. SK., 329. SK., 329/1. SK., 329/2. SK., 329/3., 329/3. SK., 330. SK., 335., 335. SK., 335/1. SK., 335/2. SK., 336., 336. SK, 336. SK., CENGİZ TOPEL CD., İSTASYON CD., MEMISOGLU, MEMİŞOĞLU CD., ORDU CD., TOPAL OSMAN AĞA CD., YASAR DOGU, YAŞAR DOĞU CD., YAVUZ SELİM CD., YENİ BAĞDAT CD.20.12.202309:0017:00
# yeni, cumhuriyet, Kartepe, elektrik kesintisi

19 Ara 2023 - 23:38 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.431.121 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL