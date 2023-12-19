Kocaeli'de 5 ilçede elektrikler kesilecek

SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 5 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. 20 Aralık Çarşamba günü kesintiden etkilenecek bölgeler şu şekilde:
|54805
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ULASLI, ULAŞLI
|1104., 1104. SK., 1137., 1142. SK., 1147. SK., 1148., CİHAN CD., EĞLENCEDERE CD., TOPÇULAR, TOPÇULAR CD., ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD.
|20.12.2023
|09:30
|17:00
|54838
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|ILIMTEPE, İLİMTEPE
|13. SK., 201. SK., 221. SK., ALPASLAN, ŞANTİYE YOLU SK
|20.12.2023
|10:00
|16:00
|54879
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ACISU, MAŞUKİYE
|ALKAN SK., ÇEVRİM SK., GEÇİT SK., GÖL, GÖL SK., GÜZİN SK., HARİKA SK., KIZILAĞAÇ SK., MİRZA SK., OTOBAN CD., SEÇKİN SK.
|20.12.2023
|09:00
|17:00
|54897
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|TOPÇULAR
|ADNAN KAHVECİ CD., ALDIRMAZ SK., B.CAHİT MORKAYA SK., KARAKAYA, KARAKAYA SK.
|20.12.2023
|09:00
|17:00
|54910
|KOCAELİ
|GEBZE
|CUMHURİYET
|2232. SK., 2235. SK., 2238. SK., NECİP FAZIL CD.
|20.12.2023
|09:00
|10:00
|54911
|KOCAELİ
|GEBZE
|BEYLIKBAGI
|324/3., 325/1.
|20.12.2023
|09:00
|17:00
|54912
|KOCAELİ
|GEBZE
|BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, HÜRRİYET, ULUS, YALI
|2048. SK., 2049. SK., 2049/1. SK., 2049/3. SK., 2049/4., 2049/4. SK., 2049/5. SK., 2103. SK., 2103/1. SK., 2105., 2106. SK., 2107., 2107. SK., 2108. SK., 2108/1. SK., 2109. SK., 2110. SK., 2143. SK., 2144., 2144. SK., 2145. SK., 2145/1., 2145/1. SK., 2156. SK., 316. SK., 316/1. SK., 316/2. SK., 317. SK., 318. SK., 318/1., 318/1. SK., 319. SK., 320., 320. SK., 320/1., 320/1. SK., 320/2., 320/2. SK., 320/3., 321. SK., 322. SK., 323. SK., 323/1. SK., 323/2. SK., 323/3. SK., 324., 324. SK., 324/1., 324/1. SK., 324/2., 324/2. SK., 324/3. SK., 325. SK., 325/1. SK., 326. SK., 326/1., 326/1. SK., 327., 327. SK., 327/1. SK., 327/2. SK., 327/3., 327/3. SK., 327/4. SK., 327/5., 327/5. SK., 327/7. SK., 328., 328. SK., 328/1. SK., 329. SK., 329/1. SK., 329/2. SK., 329/3., 329/3. SK., 330. SK., 335., 335. SK., 335/1. SK., 335/2. SK., 336., 336. SK, 336. SK., CENGİZ TOPEL CD., İSTASYON CD., MEMISOGLU, MEMİŞOĞLU CD., ORDU CD., TOPAL OSMAN AĞA CD., YASAR DOGU, YAŞAR DOĞU CD., YAVUZ SELİM CD., YENİ BAĞDAT CD.
|20.12.2023
|09:00
|17:00
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.