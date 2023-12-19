TARAFTAR ÖFKELİ: TAKIM KAMPTAN MI GELDİ AŞKTAN MI? HEPSİ BİTİK…

Bizimki-Takım kamptan mı antrenmandan mı yoksa aşktan mı geldi. Yürüyecek halleri yok.
uranoglu - Amaralı çöpe atın, yoksa takım 10 kişi devam eder. Bunda ne buluyorsunuz.
Bu futbolcu ise ben Hagi’yim buna inanın… Zaten takım bitik.
Derinceli Ulas - Forvette topa vurabilecek bir tane futbolcu yok, her maç ecel teri. Bu kadroyla çok zor…
Çeto- Yazık bu soğukta soğuk duş aldık bir hafta varız bir hafta yokuz, böyle bir yere varılmaz..
Bizimki-Takım kamptan mı antrenmandan mı yoksa aşktan mı geldi. Yürüyecek halleri yok.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Şener, - Bu futbolcuların başına dünyanın en iyi teknik direktörünü gotursen,hicbirsey olmaz,birtane elle tutulur futbolcu yok,boş alanda bile topu kontrol edip oyuna sokamiyorlar,ilk defa futbol topu görmüş gibiler,ayakta duracak halleri yok,sıralamada burada bulunmamız diğer takimlarinda nekadar kötü oldugunu gösteriyor,ama diğer takımlar toparlaniyor,biz geri gidiyoruz,pleyofa kalırsak büyük başarı,
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.