TARAFTAR ÖFKELİ: TAKIM KAMPTAN MI GELDİ AŞKTAN MI? HEPSİ BİTİK…

Bizimki-Takım kamptan mı antrenmandan mı yoksa aşktan mı geldi. Yürüyecek halleri yok.

uranoglu - Amaralı çöpe atın, yoksa takım 10 kişi devam eder. Bunda ne buluyorsunuz.

Bu futbolcu ise ben Hagi’yim buna inanın… Zaten takım bitik.

Derinceli Ulas - Forvette topa vurabilecek bir tane futbolcu yok, her maç ecel teri. Bu kadroyla çok zor…

Çeto- Yazık bu soğukta soğuk duş aldık bir hafta varız bir hafta yokuz, böyle bir yere varılmaz..