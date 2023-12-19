YRP Büyükşehir adayını açıklıyor!

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde adaylar da bir bir açıklanıyor. Daha önce Kocaeli’deki bazı ilçelerin adaylarının açıklandığı Yeniden Refah Partisi’nde yarın da bir isim kamuoyuyla paylaşılacak. Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi’nde saat 11.00’de genel başkan Dr. Fatih Erbakan, partisinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklayacak. Bilindiği gibi Yeniden Refah Partisi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayının Prof. Dr. Doğan Aydal olduğu ortaya çıkmıştı. İstanbul 2.Bölgeden milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Doğan Aydal, yarın resmen partisinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanacak.

PROF. DOĞAN AYDAL KİMDİR?

1953 doğumlu. 1976 yılında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden “Maden Jeolojisi Yüksek Mühendisi” olarak mezun oldu. İngilizce eğitimini International House, Hastings;

Master ve Doktora eğitimini ise İngiltere’de Leeds Üniversitesinde tamamladı. (1976-1980).

Kısa dönem askerlik öncesi ve sonrasında, MTA Genel Müdürlüğü çeşitli birimlerinde çalıştı.

1982 yılı sonunda Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde Yardımcı Doç. Dr. unvanı ile göreve başladı.

1991 yılında Doçent oldu. 1994 yılında bir dönem ABD Cincinnati Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak bilimsel araştırmalarda bulundu. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğretim üyesi iken 23 Eylül 2020 tarihinde emekli oldu.

Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı, Başbakan Danışmanlığı, TBMM’de Danışmanlık, Sümer Holding Yönetim Kurulu Üyeliği, Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Kurucu Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Senato Üyeliği, Afrika Çalışmaları ve Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü gibi idari görevler yaptı.

Amerika, Afrika, Avrupa ve Asya kıtasındaki 69 ülkede, çeşitli bilimsel araştırma, inceleme ve gezilerde bulundu. Çeşitli konularda 21 kitabı bulunuyor. “Maden Savaşları”, “Petrolsüz Dünya”, “Enerji Kan Kokuyor”, “Sular Kızıl Akacak”, “Savaş Tuzakları”, “Enerjiye Açılan Karanlık Kapılar” ve “Öksüz Vatan” öne çıkan kitaplarından bazıları. 1995 Yılında yapılan genel seçimlerde İstanbul 2 Bölge Milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. 2023 genel seçimlerinde yine İstanbul 2. Bölge’den, bu kez 2. sıra milletvekili adayı oldu. Ancak yine seçilemedi. Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu, Merkez Karar Yürütme Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu üyesi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili ve Araştırma - Geliştirmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.