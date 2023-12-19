İsmet Taşdemir, “İki taraf için de iyi sonuç oldu”

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir açıklamasında “Zor bir müsabakaydı. Zor bir deplasman. Büyük ve iyi bir camia. Kocaelispor ile burada oynamak çok zordu. Oyuncu kardeşlerim bugün oyunun genelinde çok iyi mücadele etti, kendilerine yakışır oyun oynadılar. İki taraf için de iyi oldu, çok pozisyon var. Oyunun her dakikasında iki takım da kazanmak için çok asıldı. Beraberlik çıktı. Bizim için zor bir deplasmandan bir puan almak iyi bir sonuç. Bunu çantamıza koyup yolumuza devam edeceğiz. Futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bundan sonraki maçlarında Kocaelispor’a başarılar dilerim" dedi.

“Takdir edilesi oyunumuz var”

Takımın genel performansı üzerine de Taşdemir, "Geçen hafta 90+5’te Tuzla’ maçında 2 puan bıraktık. Burada tam tersi olabilirdi. Maalesef olmadı. İlk yarı çok doğru oyun oynadık. İkinci yarı gol attıktan sora, özellikle sakatlıklardan sonra oyun düzenimiz bozuldu. O on dakikadaki bocalamada da golü de yedik. Kazanabilirdik, evet. Ama kaybedebilirdik de. Ortada bir maçtı. Oyunun genelinde oyuncularım çok doğru oynadı. Maçı koparamadık. Kendimize göre iyi taraflarımız var. 2 senedir bu ligdeyiz. Takdir edilesi oyunumuz var. Arada bir tökezliyoruz. Mümkün mertebe keyif veren oyun oynamaya çalışıyoruz. Son bir maçımız kaldı. Ona da en iyi şekilde hazırlanıp en kötü play-off potasında devre arasına girmek istiyoruz” dedi. Taşdemir her iki penaltı pozisyonunun da doğru olduğunu belirtti.