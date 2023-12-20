Altın fiyatları güne yükselişle başladı

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Öte yandan önceki kapanışını 29.0859 TL'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 29.0809 liradan, satış fiyatı ise 29.0911 liradan işlem görüyor. Yüzde -0.08'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 31.9306 TL'den yapan euro şu anda 31.9237 TL alış ve 31.9325 TL satış fiyatına sahip. İşte, 20 Aralık 2023 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 1.908,73 liradan alınıyor, 1.908,99 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını ise 12.747,00 liradan alınıyor, 12.905,00 liradan el değiştiriyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 6.373,00 liradan alınıyor, 6.480,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, 3.197,00 liradan alınıyor, 3.240,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın bugün 12.566,99 TL alış, 12.810,84 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

Kaynak: MYNET