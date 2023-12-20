BENZİNE ZAM geldi!

Başta benzin ve motorin olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol ve döviz kurları ile yön bulmaya devam ediyor. Araç sahipleri güncel benzin-mazot fiyatı için araştırmalarını yaparken tabelaların bugün farklı yandığını gördü. İşte güncel akaryakıt litre fiyatları ve haberin detayları…

BENZİN FİYATLARI İÇİN ZAM YAPILDI

Bu gece yarısından itibaren benzin litre fiyatı için 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı gerçekleştirildi.

Motorin fiyatları içinse herhangi bir fiyat değişikliği şimdilik bulunmuyor.

BENZİN: 35.09 TL/L

MOTORİN: 36.07 TL/L

AKARYAKITA PEŞ PEŞE İNDİRİM YAPILMIŞTI

7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olan akaryakıt indirimi ile motorin fiyatlarına 1 lira 30 kuruşluk indirim uygulandı. Ardından 8 Aralık itibaren 88 kuruşluk bir indirim daha yapıldı. Motorine gelen indirimlerin ardından benzine de 1 lira 65 kuruş indirim gelmişti.

Kaynak: MYNET