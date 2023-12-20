İZGİM’de toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekildi

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimler Merkezi, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha fazla yer alması adına çalışmalarına devam ediyor. Eğitimlerle de kadınları bilinçlendiren İZGİM’de ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ konulu eğitim düzenlendi.
İZMİT BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR
Gerçekleştirilen eğitimde toplumsal cinsiyetin tanımı, eşitliğin ailede ve çocukluktan başladığı, herkes için eşitliğin neden önemli olduğu yönünde kadınlar bilgilendirildi. Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sadece kadınları değil erkekleri de olumsuz şekilde etkilediği vurgusu yapıldı. Kadınlar, gerçekleştirilen eğitim sebebiyle İzmit Belediyesine teşekkür ettiler.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.