KTO YÜKSEK İSTİŞARE KURULU BİR ARAYA GELDİ

Toplantının açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, oda olarak bölgenin ekonomik ve sosyal anlamda gelişmesi ve oda üyelerinin ticari faaliyetlerinin iyileştirilmesi amacıyla çalışmalarını yürütmeye devam ettiklerini belirterek;’Körfez’i her zaman bir adım ileri taşıyacak projeler ve çalışmalar için sizlerin destek ve fikirleriniz ihtiyacımız var.’ dedi. Konuşmasının devamında Oda olarak yıl içerisinde yaptıkları faaliyetlerden bahseden Recep Öztürk, özellikle mesleki eğitime verdikleri önemin üzerinde durarak; “Mesleki eğitim ve istihdam faaliyetlerimiz kapsamında proje okulumuz Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine hem staj imkanı sağlanması hem de mezun olduklarında istihdam edilmeleri konusunda üye firmalarımızla işbirliği içerisinde çalışmalar gerçekleştirerek; 2021 yazında mezun olan 80 öğrencimizden 65 kişi, 2022 yazında mezun olan 98 öğrencimizden şuana kadar 63 kişinin istihdam edilmesini sağladık.”dedi. Protokol konuşmalarının ardından Yüksek İstişare Kurulu üyeleri sırayla söz alarak İlçe’nin sorunları, sektörel problemler ve çözüm önerilerini dile getirdi.