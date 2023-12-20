Sürücüler kış lastiğine dikkat

Sürücülerin ihmalleri sonucunda gerçekleşen kazalarda bilinçli taksir suçu oluştuğunu söyleyen Avukat Fatih Şen, “Taksir, yani hata ile adam öldürmek, birinin ölümüne sebebiyet vermektir. Yalnız burada ihmal işin içine girdiğinde yani kış lastiği takması gereken bir araç bu lastiği takmadığında Yargıtay çok ilginç bir karar verdi ve dedi ki; burada taksir yoktur, bilinçli taksir vardır. Yani sonuçlarını istememesine rağmen öngörmüştür dedi. Sürücü kaza olmasını istemiyor elbette ama kış lastiğini takmadığından dolayı da bunu öngörmüştür ve nihayetinde daha fazla ceza alması gerekir dedi. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşanan bir olaya binaen kış lastiği takmayan bir sürücü bu sebeple bir kazaya karışıyor ve bir vatandaşın ölümüne sebebiyet veriyor. Yerel mahkeme taksirle öldürme suçundan dolayı cezaya hükmediyor. Süreç temyizle devam ediyor. Yargıtay da hayır diyor burada bilinçli taksir vardır, taksir yoktur. Yani sürücü kış lastiği takmadığında böyle bir kazaya sebebiyet vereceğini öngörmüştür ve bunun sonuçlarına da katlanmalıdır diyor. Daha fazla ceza ile cezalandırılması gerekirken, az cezaya hükmedilmesi hukuken yanlıştır diyor. Yani TCK’nın 22. maddesinin 3. fıkrasının uygulanmasına hükmediyor. Bu artık bir emsal yani aracının bakımlarını düzgün yapmayan, kışın kış lastiklerini takmayan ya da taktığı lastikler mevzuata uygun olmayan sürücüler, artık bilinçli taksirden dolayı cezalandırılacak ve cezaevlerine girmeleri mevzu bahis olacaktır” dedi.

Fatih Şen, bilinçli taksir durumunda ihmal oranına göre 2 yılın üstünde cezalar verileceğini ve sürücünün direkt cezaevine gideceğini söyleyerek, “Burada tabi 2 yılın üstünde cezalar verilecek taksirinin oradaki ağırlığına göre. Yani ne kadar şeyi ihmal ettiğine dair mahkemeler değerlendirmede bulunacak. 5 yıl da ceza verebilirler bununla alakalı 7 yıl da verebilirler. Bu da ceza alan şahsın cezaevinde yatmasını gerektiren cezalar. Belki 2 belki 3 yıl cezaevlerinde kalması gerekecek bu şekilde bir kazaya karışan sürücünün. Vatandaşlar kışın kış lastiklerini, zincir takmaları gerekiyorsa da zincirlerini takıp yola çıksınlar. Burada “Ben böyle bir kazanın olmasını istemiyordum” diyemezler. Çünkü mevzuatta çok açık bir hüküm var. Kışın kış lastiği kullanmak zorunlu. Bu illa kar yağması anlamına gelmiyor. Hava 7 derecenin altına düştüğünde de ki kış mevsiminde genelde 7 derecenin altında seyrediyor havalar burada kış lastiği kullanmak bir zaruret, zorunluluktur. Bunu ihmal ederlerse eğer, Allah esirgesin bir kaza ile karşılaştıklarında direkt cezaevi yolu vatandaşa görünüyor. Verilen karar bunu gösteriyor. Bu yüzden de tedbirimizi en üt seviyede almamız lazım” ifadelerini kullandı.