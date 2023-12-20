Türkülerle Türkiye Yüzyılı programı düzenleyecek

Türkiye Yüzyılı’nda 7’den 77’ye kadın erkek, genç yaşlı herkesi ve her kesimi kucaklayan programları ve etkinlikleri art arda gerçekleştiren Başiskele Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kariyer Zirvesi ve Yüzyılın Kadınları programlarının ardından Türkülerle Türkiye Yüzyılı programı da hazırladı.

MÜZİK OKULLARI ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİLERİ BİRLİKTE SAHNE ALACAK

Başiskele Belediyesi’nin geleceğin hazinesi çocuklara ve gençlere göre hazırlanan Genc-i Âlâ Gençlik Modeli’nin önemli parçalarından olan ve yıllardır geleceğin müzisyenlerini yetiştiren Müzik Okulları öğretmenleri ve öğrencileri sahneye çıkarak izleyicilere müzik ziyafeti verecek. Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin her yöresinden türkülerin seslendirileceği Türkülerle Türkiye Yüzyılı programı Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde yarın (21 Aralık Perşembe) saat 19:30’da başlayacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde yapılacak programa katılım ücretsiz olacak.

FOTOĞRAF SERGİSİ

Başiskele Belediyesi Temel Fotoğrafçılık Kursu’nun ilk mezun kursiyerlerinin ilçe sınırları içerisinde çektiği birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığı fotoğraf sergisi de program öncesi ziyarete açılacak.