Sarıkamış şehitleri Gölcük'te anılacak

Binlerce kahraman Türk askerinin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı’nın 109. yılı etkinlikleri çerçevesinde Gölcük Belediyesi’nin ev sahipliğinde, 22 Aralık Cuma günü saat 14.00’da, Kervansaray Kültür Yapısında "Tarihin En Soğuk Günü" konulu söyleşi düzenlenecek. Dr. Oğuz Polatel'in katılacağı söyleşide, harekatın önemi ve harekat sırasında yaşananlar hakkında katılımcılara önemli bilgiler aktarılacak.
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas cephesinde yaşanan ilk ve en büyük kara harekatı olan Sarıkamış Harekatı’nın konuşulacağı, zor şartlardaki büyük mücadelenin anlatılacağı söyleşiye vatandaşları davet etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.