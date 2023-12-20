Bizimki-Takım kamptan mı antrenmandan mı yoksa aşktan mı geldi. Yürüyecek halleri yok.

uranoglu - Amaralı çöpe atın, yoksa takım 10 kişi devam eder. Bunda ne buluyorsunuz?.. Bu futbolcu ise ben Hagi’yim buna inanın… Zaten takım bitik.

Derinceli Ulas - Forvette topa vurabilecek bir tane futbolcu yok, her maç ecel teri. Bu kadroyla çok zor…

Çeto- Yazık bu soğukta soğuk duş aldık bir hafta varız bir hafta yokuz, böyle bir yere varılmaz…

Körfezli Taksici - Bu takımla bir yere varılmaz dediğin sıralamada ilk 2’de 16 haftada da şampiyonluğun en güçlü aday hocanın ve oyuncuların moralini bozmayın lütfen yenemesek de yenilmedik evet kendi sahamızda maç alamıyoruz bir şanssızlık var inşallah onu da aşıcaz kadromuzun sayesinde…

Hhh - Biz iç sahada yokuz gerçekten inanılmaz kötü bir Kocaelispor.

Emekli - Fofana, Kakao bunlar Fethiye Caddesi’nde saat bile satamaz. Bu futbolcu denen iki ayaklı uzaylı yaratıkları kim KOCAELİSPORUMA getirdiyse acilen hesap sorulmalı. Kocaelisporumun çöpe atılacak parası yok. Yönetim bu iki futbolcuyu acilen yolla. Hani 15 gün önce Nijerya'ya futbolcu izlemeye gitmiştiniz ya o izlediğiniz futbolcular her kimse KOCAELİSPORUMA acilen getir. Getireceğin futbolcular da Fofana ve Kakao gibiyse vay halimize. Sapla samanı ayırt edemeyen aciz bir yönetim.

Şener, - Bu futbolcuların başına dünyanın en iyi teknik direktörünü götür, hiçbir şey olmaz, bir tane elle tutulur futbolcu yok. Boş alanda bile topu kontrol edip oyuna sokamıyorlar, ilk defa futbol topu görmüş gibiler, ayakta duracak halleri yok, sıralamada burada bulunmamız diğer takımların da ne kadar kötü olduğunu gösteriyor, ama diğer takımlar toparlanıyor, biz geri gidiyoruz, Play-Off’a kalırsak büyük başarı…

*

www.kocaeligazetesi.com.tr’de yayınlanan bu yazıya gelen yorumlar, bu köşede de aynen yayınlanmaktadır.