Personellere kriz yönetimi eğitimi!

Vatandaşa daha etkin ve kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak adına personele yönelik eğitimlerini aralıksız sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son olarak İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan personele “Kriz Yönetimi ve İletişim” konulu eğitim verdi. Eğitim programının önemi ve amacı hakkında bilgiler veren İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, “Vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek ve kriz anlarında daha etkin çalışabilmek için bu eğitimi düzenledik” açıklamasında bulundu.

ÖNEMLİ BİLGİLER AKTARILDI

Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen eğitimde Davranış Bilimleri Uzmanı Ziya Ustaoğlu, “Kriz Nedir?”, “Örgütsel Anlamda Kriz”, “Kriz Türleri”, Krizin Özellikleri”, “Kriz Döneminde Karar Verme Aşamaları ve Modelleri”, “Kriz Yönetim Süreci”, “İletişim Süresinde Sorumluluk Bilinci”, “Kriz Durumlarında Stres Yönetimi”, “ Sosyal Medya ve Sosyal Ağlar”, “Medya Takibi”, “Kriz Dönemi Planlamaları”, “Problem Çözme ve Takım Olma” konularında bilgiler aktararak, katılımcılara alınması gereken önlemler konusunda sunumlar yaptı.

“DERT DAİMA İNSANA YOL GÖSTERİR”

Kriz esnasında süreci en etkili şekilde yönetebilme konusunda bilgi, yetenek ve donanıma sahip olabilmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, eğitimi Hz. Mevlana’nın “Dert daima insana yol gösterir” sözüyle tamamladı. Eğitimin oldukça verimli geçtiğini belirten personeller, desteklerinden dolayı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na teşekkür etti.