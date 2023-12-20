Sakaryalı Oğuz Çetin Kocaeli’yi yine es geçti: Merih, Kerem uzaydan mı geldi?

Oğuz Çetin direktörlüğündeki Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu iş birliğiyle hayata geçirilen Futbol gelişim Projesi'yle 2023- 2024 eğitim öğretim yılında 100.000 çocuğun futbolla buluşturulması hedefleniyor. Ama Kerem’leri Merih’leri yetiştiren Kocaeli; yine Sakarya bölge müdürlüğüne kurban edildi. Bunu da Oğuz Çetin yaptı. Kocaelili gençleri milli takıma kazandırmayan Çetin, bir kez daha kentimize duyarsız davrandı.

NEDENSE PİLOT İL SAKARYA

Proje kapsamda pilot il olarak seçilen Sakarya'da Kasım ayında gerçekleştirilen eğitim ile 200 ilkokul sınıf öğretmeni, 80 beden eğitimi öğretmeni, 20 EYS ve 20 futbol uzmanlık son sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 320 kişi gönüllü liderlik ve çocuk futbolu antrenör sertifikası alarak okullarında çalışmaya başladı.

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