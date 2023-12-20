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Kocaeli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kocaeli'de FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı mask

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve firari olan M.K.'nın Başiskele'de olduğunu tespit etti. Harekete geçen jandarma ekipleri, M.K.'yı düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan M.K., tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
# tespit, Başiskele

20 Ara 2023 - 12:11 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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