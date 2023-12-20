KSO’da 2 önemli projeden bahsedildi

Kocaeli Sanayi Odası Aralık ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Sanayi Odası’nda bulunan konferans salonunda gerçekleştirildi. Hasan Tahsin Tuğrul’un başkanlık yaptığı mecliste 11 gündem maddesi görüşüldü. Meclise konuk konuşmacı olarak Turkcell Eski CEO’su Süreyya Ciliv katıldı. Toplantıda Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı tarafından iki önemli projeden bahsedildi. Bunlardan birincisi Dünya Bankası ile 450 milyon dolar bütçeli Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ikincisi ise Merkez Bankası, teknolojik ve stratejik yatırımlara odaklanan, yıllık 100 milyar TL olmak üzere üç yılda 300 milyar TL limit tahsis edilmesi planlanan yeni Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı.

“TÜKETİMDEN ZİYADE ÜRETİMİ ÖNEMSİYORUZ”

Kocaeli Sanayi Odası Bakanı Ayhan Zeytinoğlu konuşmasında, “Tüketim harcamalarının katkısı bu çeyrekte de devam ederken, yatırımlardaki artış da dikkat çekiyor. Sanayi ve inşaat sektörlerinden de büyümeye pozitif katkı geldiğini görüyoruz. Tüketimden ziyade üretim ve yatırımların katkısını önemsiyoruz. Avrupa’daki yavaşlama ve Çin’den Avrupa’ya taşıma maliyetlerinin Çin lehine değişmesi, üçüncü çeyrekte ihracat rekabetimizi zorlayan durumlardı. Buna rağmen ihracatta bir önceki yılın üzerinde rakamlar gerçekleşti. Tabi arzumuz ihracatın büyümeye katkısının artması yönünde. Döviz kurunun da ihracatı destekleyecek seviyede olmasını önemsiyoruz. Bu durumun, üretilebilme imkanı olan ürünlerin ülkemizde üretilmesini de yönlendirerek tüketim malları ithalat talebinde de yavaşlamayı sağlayacağını düşünüyoruz.

“YILLIK CARİ AÇIKTA GERİLEME DEVAM EDEBİLİR”

Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre kasım ayında Kocaeli’den gerçekleşen; İhracat 3 milyar 228 milyon dolar, ithalat 6 milyar 172 milyon dolar. Fazla verilmesinde ana etken dış ticaret açığındaki gerileme hizmet gelirleri geçen yılın 225 milyon dolar gerisinde gerçekleşti. Dış ticaret açığı 4,8 milyar dolar. Hizmet gelirleri 6,03 milyar dolar. Kasım ayında da dış ticaret açığındaki gerilemeden yıllık cari açıkta gerileme devam edebilir.

“1 MİLYAR 100 MİLYON CİVARINDA AÇIK VEREBİLİRİZ”

Kasım ayında bütçe 75 milyar 627 milyon TL fazla verdi. Aralık ayında 1 milyar 100 milyon civarında açık verebileceğimizi düşünüyoruz. Umarız vermeyiz. Bu arada; vergi gelirlerinde ilimizin bu yıl 2. sıraya yükselmesini bekliyoruz.

İKİ ÖNEMLİ PROJE

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından iki konuda destek devreye alındı. Bunlardan birincisi Dünya Bankası ile 450 milyon dolar bütçeli Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ikincisi ise Merkez Bankası, teknolojik ve stratejik yatırımlara odaklanan, yıllık 100 milyar TL olmak üzere üç yılda 300 milyar TL limit tahsis edilmesi planlanan yeni Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı. İlk projeyle bu kaynağın 175 milyon doları, TÜBİTAK tarafından sanayinin yeşil dönüşümüne yönelik Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemek üzere kullandırılacak. İkinci projeyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teknoloji ve strateji değerlendirmesi yapılacak 1 milyar TL ve üzeri düzeyde yatırım projeleri için 281 üründen oluşan Stratejik Öncelikli Ürün ve 261 başlıktan oluşan Teknoloji Alanları Listesini yayımladı. Azami 10 yıl vadeli olarak kullandırılacak kredilerin faiz oranı; yatırım kapsamında yurtdışından sağlanan finansman oranı, finansal sağlamlık değerlendirmesine bağlı olarak yüzde 30 ile yüzde 15 aralığında olacak” ifadelerini kullandı.