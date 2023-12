KBB’nin dev çevre projesi çevre katliamına mı neden oldu?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Körfez Dip Çamuru Temizliği Projesi yakın geçmişte hayata geçirildi. Türkiye’nin ve Kocaeli’nin dev çevre projesi olarak anlatılan 120 milyarlık hizmetin çevre katliamına sebep olduğu öğrenilirdi. Körfez dibinden alınan pis çamurun Sepetçi Köyünün ormanına bırakıldığı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından fotoğraflandı. İl ve ilçe başkanları tarafından bugün konuyla ilgili Kocaeli Adliyesine suç duyurusunda bulunuldu.

“AKLA ZİYAN BÜTÇE”

Konuyla ilgili adliye önünde açıklama yapan CHP il başkanı Bülent Sarı: “Bugün Kocaeli Adliyesine, Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çevre ihaneti ile ilgili suç duyurusunda bulunmak üzere geldik. Suç duyurusunda bulunduk. Konu neydi? Konu, malumunuz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 120 milyon dolar gibi akla ziyan bir bütçeyle "körfezi temizliyoruz" bahanesiyle aylardır çevreye ihanet ediyor. Ne yapıyor peki? Denizin dibinde bulunan zararlı çamuru çıkartıp İzmit'in sepetçi köyündeki yeşil alanın ortasına döktürüyor. Şimdi size soruyorum. Denizin dibinde zararlı olan bu çamur, doğanın ortasında faydalı mıdır? Bu çamurun doğanın ortasına bırakılmasının akla mantığa uygun bir izahı var mıdır?

“ÇEVRE KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ 0 TAHSİLAT”

Bu kentteki bazı sanayi kuruluşları, körfezin çeşitli yerlerinde denize boşattıkları sanayi atıklarıyla İzmit körfezini kirletmeye devam etmektedirler.KBB Körfez’in temizlenmesi konusunda gerçekten samimi olsaydı, Körfez’i kirleten bu sanayi şirketlerini denetlemesi ve cezai işlem uygulaması gerekirdi. Ancak buna yönelik hiçbir işlem yapmadığı, 2022 Sayıştay raporlarından açıkça anlaşılmaktadır. Gerçekten Sayıştay raporlarında, KBB'nin 2022 yılında, çevre kirliliğini önleme gelirleriyle ilgili tahsilatının yüzde 0 olduğu gözükmektedir. Yüzde 0, yani Körfez’i kirleten sanayi kuruluşlarından bir kuruş para toplamamıştır.

“ASRIN PROJESİ DİYE TANITTILAR”

Dolayısıyla Körfez’i temiz tutabilmek için hiçbir ciddi çaba göstermeyen KBB, sanki bu projeyi asrın projesiymiş gibi kamuoyuna pazarlayarak aslında sorumsuzluğunu çevre katliamıyla örtmeye çalışmaktadır. Arkadaşlar biz bununla ilgili gerekli araştırmaları yaptık. Yerine gittik. Yerinde gözlemledik. Bunun bir doğa katliamı olduğunu söylediğimizde KBB bize yanıt verdi. Ve bize tüm akademik kurumlardan ve ilgili tüm devlet kurumlarından OLUR yazısı aldık dediler. Şimdi soruyorum. Tarım İl Müdürlüğü, Çevre İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri bu görüntüye mi olur verdiniz? Şu hale, şu fotoğrafa bakın. güzelim ormanlık alanı ve tarım arazilerini ne hale getirdiklerine bakin. Bu yemyeşil doğanın ortasına bu berbat çamuru atmalarının hiçbir izahı olamaz.

“SIZDIRMAZLIK BU NAYLONLA MI SAĞLANIYOR”

Güya Kocaeli Üniversitesi akademik bir rapor vermiş ve sızdırmazlığı sağlaması koşuluyla buraya çamurun dökülebileceğini söylemiş. Şimdi size yine soruyorum: Sızdırmazlık bu naylonla mı sağlanıyor? Yine KBB bize dedi ki bu işi ÇED sürecinden geçirdik, her şeyi usulüne uygun yaptık dediler. Peki ÇED için gerekli olan halkın bilgilendirilmesi toplantısı yaptınız mı? Ya da ilgili yönetmelik gereği işi yapan Atlas Maden firmasının lisans alıp almadığını kontrol ettiniz mi? Bakın bu sorularımıza KBB hiçbir cevap veremedi. Dolayısıyla bu şehrin Çevre İl Müdürü, Kaymakamı, Valisi nerede? Buna neden göz yumdular ve yummaya devam ediyorlar? Biz CHP olarak her daim çevresel konularda duyarlı olan ve kent sağlığını her türlü siyasi hesabın üzerinde tutan bir partiyiz. Bu nedenle ne olursa olsun, bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve güzel doğamızın kirletilmesine asla sessiz kalmayacağımızı da, tüm kamuoyuna duyurmak isteriz.”

“KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ”

İl Başkanının ardından konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko: “Vekil seçildiğimiz gündem beri çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak istiyoruz. İyi bir gelecek için elimizden geleni yaptık. Denizin altından çıkan bir pisliği çevreye bırakıyorsunuz bu konunun takipçisi olacağız. Çocuklarımıza zehirlenmeyeceği bir çevre bırakmak için çabalayacağız.”