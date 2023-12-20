Yemek Sepeti'nin sahibi Türkiye'den gidiyor...

Almanya merkezli gıda teslimat şirketi Delivery Hero, Türkiye ve Tayvan'daki küresel teknoloji merkezlerini kapatacağını ve Berlin'deki ana merkezinde çalışanların sayısını azaltacağını açıkladı.Şirket açıklamasında, Berlin'deki ana merkezde ve küresel hizmet birimlerinde çalışanların sayısını bu yıl yüzde 13 azalttığını duyurdu. Konuyla ilgili Yemeksepeti'nden açıklama geldi. Kararın teknoloji AR&GE merkezlerinin faaliyetlerini sonlandırmayla ilgili olduğunu Yemeksepeti operasyonları ya da insan kaynakları ile ilişkili olmadığını ve Yemeksepeti’nin faaliyetlerini etkilemediğine dikkat çekildi.
Yemeksepeti'nden yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
“Delivery Hero, platformunda ve hızlı ticaret iş kolunda küresel ölçekte hizmet kalitesini ve verimliliği artırma, sürdürülebilir büyüme odağı uyarınca Tayvan ve Türkiye’deki teknoloji AR&GE merkezlerinin faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığını duyurmuştur. Karar, Yemeksepeti operasyonları ya da insan kaynakları ile ilişkili değildir ve Yemeksepeti’nin faaliyetlerini etkilememektedir. Yemeksepeti, Türkiye’de hızlı ticaretin öncüsü olarak faaliyetlerine tüm hızıyla devam etmektedir.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
eroldemirbek - borusan gitti şimdide yemek sepeti gidiyor kaçan kaçana ,
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.