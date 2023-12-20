ÜLKER ÜRÜNLERİ YOK SATIYOR ÇÜNKÜ GERÇEKTEN YOK, NEDEN Mİ?..

3 esnafı gezdim ve bunun sebebini sordum: Esnafın yanıtı şu:

Dağıtıcılar bize yeteri kadar ürün gelmediğini söylüyorlar...

Ve sonra da ekliyorlar:

YURTDIŞINA İHRAÇ EDİLEN ÜRÜNLER NEDENİYLE, İÇ PİYASADA SIKINTI YAŞANIYORMUŞ…

Bu kesin bir veri değil elbette…

Ben burada sadece esnafın şikayetini dile getirdim…

Bizim sanayideki Uğur Büfe’nin sahibi esnaf Hüseyin bey beni uyandırdı ve ben de çarşıda üç esnafla görüşüp, aynı yanıtı aldım…

Ya onlara depodakiler yalan söylüyor…

Ya da bu gerçekten doğru…

Dünyanın en büyük çikolata üreticisi Belçikalı Godiva’yı bile Türk yapan Murat Ülker’i alkışlamaktan başka çare yok…

Ama benim gibi şekeri pek normal olmayanlar için de bu sevindirici haber…

Zira karşımda Ülker ürünlerini birer ikişer yiyenlere ağzı açık bakıyorum da…

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