- Asayiş

Marmaray'da intihar vakası

Marmaray Üsküdar istasyonunda saat 10.03'te bir erkek raylara atlayarak intihar etti. Seferler Sirkeci-Üsküdar arasında tek hattan yapılıyor.
Marmaray'da intihar vakası mask

Marmaray'da Üsküdar durağında bir erkek raylara atlayarak intihar etti. Acı olay nedeniyle seferler Sirkeci-Üsküdar arasında tek hat işletiliyor.

SEFERLER TEK HATTAN YAPILIYOR

Marmaray'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"Marmaray Üsküdar istasyonunda saat 10.03'te meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Üsküdar arası tek hat işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."

20 Ara 2023 - 12:58 - Asayiş

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