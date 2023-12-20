Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan'dan 'ittifak' açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçimle ilgili partisinin ittifak görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Ankara, İstanbul ve İzmir için partisinin desteğine dair talep olduğunu belirten Erbakan "Bununla ilgili istişareleri yapıyoruz. Çok kısa bir süre içinde bilgilendirme yapacağız. Ancak bunun dışındaki il ve ilçelerde partimiz kendi adayları ve kendi logosuyla seçimlere girecek" dedi.
Fatih Erbakan geçen hafta seçim ittifakı görüşmeleri çerçevesinde AKP Genel Merkezi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü. Görüşme sonrası ortaya atılan bazı iddialar üzerine Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan’ın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’dan bazı büyükşehir belediyelerini istediği, bazı belediye iştiraklerinin yönetiminin seçim sonrasında partimize verilmesini talep ettiği yönündeki iddialar tümüyle gerçek dışıdır" denilmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
eroldemirbek - rahmetlinin görüşlerine saygısı olup olmadığını göreceğiz.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.