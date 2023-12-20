Azerbaycan tazminata mahkum edildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2016 yılında bir Azerbaycan askerinin sınırı geçerek üç Ermenistan askerini öldürülmesinin ardından Bakü'nün asker yakınlarına toplamda 32 bin Avro ödemesine hükmetti. Mahkeme, Bakü hükümetinin konuya ilişkin "etkin bir soruşturma yürütemediğini" aktardı.
Sınırda öldürülen Ermenistan askerlerinin ailelerinin başvurusunu karara bağlayan AİHM, Azerbaycan'ın ayrıca masraf ve giderler ile vergiler için 5 bin 560 Avro ödemesi gerektiğini de bildirdi. 29 Aralık 2016'da meydana gelen olayda, öldürülen askerlerin ikisinin silahsız olduğu belirlenmişti.
Aileler, o sırada devam eden bir çatışma olmadığı için askerlerin "hukuka aykırı bir şekilde öldürüldüklerini" öne sürmüştü.
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.