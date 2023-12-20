Türkiye’yi yahudiler kurdu dedi Büyükakın plaket verdi!

Cihannüma Kocaeli Temsilciliği, Necmettin Erbakan'ı anmak için geçtiğimiz günlerde Kocaeli Kongre Merkezi'nde vefa gecesi düzenledi. Programda konuşan Yazar Emine Şenlikoğlu'nun, " Türkiye'yi Yahudiler kurdu" ifadeleri ise tepki çekti. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şubesi, Şenlikoğlu'nun ifadeleri sebebiyle bugün saat 12.00’da Kocaeli Adliyesinde suç duyurusunda bulundu.

“SALONDA BİR TANE BİLE VATANSEVER YOK MUYDU?”

Adliye önünde konuyla ilgili açıklama yapan Atatürkçüler, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şubemiz öncülüğünde bugün burada suç duyurusunda bulunma sebebimiz, bu kez de Adalet Bakanlığı'nın görevini yapmamasıdır. Bir dernek tarafından 16 Aralık Cumartesi akşamı saat 19:30'da Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen sözüm ona vefa gecenin onur konuğu provokatör yobaz Emine Şenlikoğlu skandal cümleler kurmuştur. Provokatör sözde yazar; Türk Milleti'ne, Türk Devleti'ne, ebedi baş komutanımız Cumhuriyetimizin kurucu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına iftira atarak hakaret etmiştir. Üstelik de bu hakaretler kendisini "yerli ve milli" olarak tanımlayan yüzlerce kişi önünde yapılmıştır.

“SALONDA BULUNAN HERKES AYNI FİKİRDE Mİ?”

Sözde yazarın kurduğu buram buram vatana ihanet kokan cümlelerine salondan hiç tepki gelmemesi hatta konuşma sonrası yobazın alkış alması; salonda bulunan herkesin aynı fikirde mi? olduğu sorusunu aklımıza getiriyor. Organizasyonu yapan derneğin evlere şenlik başkanı: "Bizim ilkelerimize, değerlerimize söylemimize çok aykırı" açıklaması yaparak sözleri kabul etmediğini duyurmuş. Evlere şenlik başkana sormak isteriz?Madem sözleri kabul etmiyor ise söz konusu provokatörü konuşma sonrası neden alkışladılar?

“NEDEN ONUR KONUĞU İLAN EDİLDİ”

Madem ilkelerine ters daha önce de defalarca kurucumuz ve kurtarıcımız Atatürk, milli şefimiz İnönü, anayasamızın ilk 4 maddesi hakkında yalan yanlış beyanlar ve iftiralar uyduran Türk ve Atatürk düşmanı emperyalizmin uşağı yazar müsveddesi neden onur konuğu ilan ettiler?

“TÜRKİYE DÜŞMANI”

Madem Emine Hanım emperyalist propaganda yalanlarını dile getirmiş, biz vatanseverler de hakkını yemeden teslim edelim. Vatansever Türk milleti arasında da bir söz vardır: Emine Şenlikoğlu marjinal bir yazar veya düşünür değil, gerçek vatansever Atatürk'çülerin gözünde Türkiye düşmanı bir vatan hainidir. Emperyalist ülkelerin Türk yurdundaki şubesidir. Halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik etmektedir.

“TAVİZ VERMEYECEĞİZ”

Türkiye'nin savunma refleksi Atatürkçü Düşünce Dernekleri; 34 yıldır Cumhuriyet devrimlerini tersine çevirmek isteyen vatan hainleri, dinci yapılar, tarikat ve cemaatler ile korkusuzca mücadele ediyor. Bu uğurda başta kurucu liderimiz, 1961 Anayasasının mimarı Prof. Dr. Muhammer Aksoy olmak üzere sayısız şehitler verdik. Günümüzde yine aynı yapılar tarafından tehdit edilip hedef gösterilsek de, Kemalist ideolojimizden taviz vermeyeceğiz. Cumhuriyetimizi kuran o aydınlık ideoloji ışığında, Cumhuriyetimizi ve temel ilkelerini savunmaya devam edeceğiz.”