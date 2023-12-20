ARSLAN YÜREKLİ ÇAL’LI
Kanndıra Ballar köyünün arslan yürekli çocuğu Gökdeniz Bayrakdar, Gökdeniz Karadeniz’den adını alıyor. Nereye giderse gitsin 41 numarayı sırtından çıkarmadı. Merih, Keremlere inat, o formayı onurla taşıdı. Kocaeli Stadyumu’nda Bodrumspor formasıyla sahaya çıkmayı kendisi istedi. Dedikodulara mahal vermemek için... Elinden geleni de yaptı. Futbolcu psikolojisini iyi bilirim. Biz de top oynadık. Ben de eski takımıma karşı lig maçı oynadım. Eliniz ayağınız kilitlenir, yürüyemezsiniz, şut atamazsınız. Gökdeniz en kötü haliyle önceki akşam forma giydi ve yakışanı yaptı. Ama kesinlikle maçı satmadı… Çünkü o gerçek bir Kocaelisporludur ve Kocaelilidir… Bakalım cumartesi günü, Kocaelililerin ‘Muhteşem Süleyman’ adını verdiği ve sonradan “Sakaryalı Muhteşem Süleyman” olan Burak Süleyman ne yapacak?..
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.