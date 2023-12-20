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KOCAELİ’NİN EVLADI “41 GÖKDENİZ” RESMEN “OYNAYAMADI” BAKALIM “MUHTEŞEM SAKARYALI!” CUMARTESİ NE YAPACAK?

Bazı çok özel futbolcular vardır. Sessiz, sakin ama kararlı. Yalan bilmez. Kandıra’daki Ballar köyü okulunda keşfettiği Gökdeniz’i bir yıldız yapan Yenişehirspor eski antrenörü, şimdi Sinop’da yaşayan Necmi Tükel öğretmen, onun çok karakterli bir oyuncu olduğunu söylemişti, bunu önceki gece bir kez daha anladık. Burak’ı da göreceğiz bakalım

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KOCAELİ’NİN EVLADI “41 GÖKDENİZ” RESMEN “OYNAYAMADI” BAKALIM “MUHTEŞEM SAKARYALI!” CUMARTESİ NE YAPACAK? mask

ARSLAN YÜREKLİ ÇAL’LI

Kanndıra Ballar köyünün arslan yürekli çocuğu Gökdeniz Bayrakdar, Gökdeniz Karadeniz’den adını alıyor. Nereye giderse gitsin 41 numarayı sırtından çıkarmadı. Merih, Keremlere inat, o formayı onurla taşıdı. Kocaeli Stadyumu’nda Bodrumspor formasıyla sahaya çıkmayı kendisi istedi. Dedikodulara mahal vermemek için... Elinden geleni de yaptı. Futbolcu psikolojisini iyi bilirim. Biz de top oynadık. Ben de eski takımıma karşı lig maçı oynadım. Eliniz ayağınız kilitlenir, yürüyemezsiniz, şut atamazsınız. Gökdeniz en kötü haliyle önceki akşam forma giydi ve yakışanı yaptı. Ama kesinlikle maçı satmadı… Çünkü o gerçek bir Kocaelisporludur ve Kocaelilidir… Bakalım cumartesi günü, Kocaelililerin ‘Muhteşem Süleyman’ adını verdiği ve sonradan “Sakaryalı Muhteşem Süleyman” olan Burak Süleyman ne yapacak?..
# Burak Süleyman, Sakaryaspor

20 Ara 2023 - 13:22 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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