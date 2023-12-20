İtiraz sonrasında cezası bir maça indirilen Tanke, Bodrum maçında oynamayınca forvetimiz son derece etkisiz kaldı. Şimdi Brezilyalı Samba’cının devre arasında kafasını yastığa huzurla koyması için Sakarya’da maçı tek başına alması gerekiyor. Görelim bakalım !..
- Spor
TANKE’NİN AÇTIĞI YARA DERİN OLDU, ŞİMDİ HESAP ZAMANI!
Bandırma maçında gereksiz yere kırmızı kart görüp iki maç ceza alan, bu cezası bir maça indirilen Tanke’nin açtığı yara derin oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.