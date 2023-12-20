- Spor

TANKE’NİN AÇTIĞI YARA DERİN OLDU, ŞİMDİ HESAP ZAMANI!

Bandırma maçında gereksiz yere kırmızı kart görüp iki maç ceza alan, bu cezası bir maça indirilen Tanke’nin açtığı yara derin oldu.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
TANKE’NİN AÇTIĞI YARA DERİN OLDU, ŞİMDİ HESAP ZAMANI! mask
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İtiraz sonrasında cezası bir maça indirilen Tanke, Bodrum maçında oynamayınca forvetimiz son derece etkisiz kaldı. Şimdi Brezilyalı Samba’cının devre arasında kafasını yastığa huzurla koyması için Sakarya’da maçı tek başına alması gerekiyor. Görelim bakalım !..
# bodrum, TANKE

20 Ara 2023 - 13:36 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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