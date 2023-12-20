20 Ara 2023 - 13:36 - Spor

TANKE’NİN AÇTIĞI YARA DERİN OLDU, ŞİMDİ HESAP ZAMANI!

Bandırma maçında gereksiz yere kırmızı kart görüp iki maç ceza alan, bu cezası bir maça indirilen Tanke’nin açtığı yara derin oldu.