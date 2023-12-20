Gülümse Kafe emekçi kadınlarıa destek

Sosyal belediyecilik anlayışı ile insana yatırım yapmaya devam eden İzmit Belediyesi, sosyal tesisleri olan Gülümse Kafelerde üretici kadınlar için de alan yaratıyor. Daha önce de kadınların yaptığı mancarlı pide satışını gerçekleştiren Gülümse Kafe Yahya Kaptan, Kandıra Akçaova Kocadere Havzası Derneği kadınlarına da destek oldu.
ÜRETİME DİKKAT ÇEKİLİYOR
Hem kadınların aile ekonomilerine katkı sunması hem de üretime dikkat çekilmesi amacıyla Gülümse Kafe’de stant açıldı. Akçaova Kocadere Havzası Derneği kadınları kendi elleriyle ürettikleri eriştelerin tanıtımını ve satışını gerçekleştirdi. Akçaova Kocadere Havzası Derneği Başkanı Mustafa Aldemir, kendilerine böyle bir alan yaratan İzmit Belediyesine teşekkür etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.