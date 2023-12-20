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Gülümse Kafe emekçi kadınlarıa destek

Akçaova Kocadere Havzası Derneği’nin üretici kadınları İzmit Belediyesi sosyal tesisi olan Gülümse Kafe Yahya Kaptan’da açtıkları stant ile eriştenin tanıtımı ve satışını gerçekleştirdi

HABER MERKEZİ
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Gülümse Kafe emekçi kadınlarıa destek mask

Sosyal belediyecilik anlayışı ile insana yatırım yapmaya devam eden İzmit Belediyesi, sosyal tesisleri olan Gülümse Kafelerde üretici kadınlar için de alan yaratıyor. Daha önce de kadınların yaptığı mancarlı pide satışını gerçekleştiren Gülümse Kafe Yahya Kaptan, Kandıra Akçaova Kocadere Havzası Derneği kadınlarına da destek oldu

ÜRETİME DİKKAT ÇEKİLİYOR

Hem kadınların aile ekonomilerine katkı sunması hem de üretime dikkat çekilmesi amacıyla Gülümse Kafe’de stant açıldı. Akçaova Kocadere Havzası Derneği kadınları kendi elleriyle ürettikleri eriştelerin tanıtımını ve satışını gerçekleştirdi. Akçaova Kocadere Havzası Derneği Başkanı Mustafa Aldemir, kendilerine böyle bir alan yaratan İzmit Belediyesine teşekkür etti.
# oldu, İzmit belediyesi

20 Ara 2023 - 13:55 - Yaşam

Muhabir  Haber Merkezi

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