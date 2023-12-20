20 Ara 2023 - 15:17- Siyaset G:

Yeniden Refah'ın Kocaeli Büyükşehir adayı açıklandı

Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçim aday tanıtım toplantısında konuştu. Erbakan, Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal’ı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıkladı.

DİLEK COŞGUN
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Yeniden Refah'ın Kocaeli Büyükşehir adayı açıklandı mask
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Genel Başkanvekili, Prof. Dr. Doğan Aydal’ı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıkladı.

Aydal, “ Türkiye Kocaeli’den başlayarak ayağa kalkacak” dedi. Aydal, depremi önceden öğrenecekleri sistemi de anlattı.
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20 Ara 2023 - 15:17 - Siyaset

Muhabir  Dilek Coşgun

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Yorumlar

(1)
01

Kullar Ali - İstanbul (!) ve Kocaeli B.Şehir müşterek adayı olması daha isabetli olurdu.!!!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Aralık 16:10

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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