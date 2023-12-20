Kocaeli'de 141 bin 100 makaron ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, 141 bin 100 makaron, 54 kilogram kıyılmış tütün, sigara sarma makinesi, tütün kıyma makinesi ve hava kompresörü ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.