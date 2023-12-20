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Kocaeli'de 141 bin 100 makaron ele geçirildi

Körfez ilçesinde 141 bin 100 makaron ele geçirildi.

Anadolu Ajansı
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Kocaeli'de 141 bin 100 makaron ele geçirildi mask

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 141 bin 100 makaron, 54 kilogram kıyılmış tütün, sigara sarma makinesi, tütün kıyma makinesi ve hava kompresörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
# Hava

20 Ara 2023 - 15:23 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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