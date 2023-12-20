Bu karışım sayesinde tüm kış hastalıklardan korunacaksınız!

Kış aylarında hastalıklardan korunmak için en etkili yöntem doğal ürünlerden geçiyor. Birçok faydalı ürünün birleşimiyle elde edilen zencefil shot da sizi kış boyu hastalıklardan koruyacak bir tarif…

ZENCEFİL SHOT NASIL YAPILIR?

Zencefil shot hazırlamak için 1 parmak büyüklüğünde soyarak dilimlediğiniz taze kök zencefil, yarım limon, 1 çay kaşığı toz zerdeçal, bir portakal ya da iki mandalina, bir tutam karabiber ve bir bardak suyu aynı anda meyve sıkacağına koyarak çekin. Elde ettiğiniz tortulu karışımı süzdükten sonra uygun bir şişe ya da sürahiye koyun. Hazır olan shotu sabahları 1 bardak tüketebilirsiniz.

Vücut için koruma kalkanı olan bu shot tarifinin tadı baharatlı ve acı gelebileceği için içerken dikkatli olmanız gerekiyor. Ayrıca hamile ve kronik rahatsızlığı olanların tüketmeden önce mutlaka doktoruna danışması da çok önemli.

Kaynak: KARAR