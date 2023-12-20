Aynı tariflerden bıkanlara zerdeçallı balkabağı çorbası tarifi

Tabaklarınızı bu soğuk havalarda ısıtacak, lezzetiyle damağınızı şenlendirecek bir tarifle karşınızdayız: Zerdeçallı bal kabağı çorbası. Bu özel tarif, sağlıklı beslenmeyi ve lezzetli yemekleri bir araya getiriyor. Hem görüntüsüyle hem de tadıyla sofralarınıza renk katacak bu çorba tarifi, kolaylıkla hazırlanabilir ve malzemeleriyle de dikkat çekiyor.

MALZEMELER

1 adet orta boy bal kabağı

1 adet orta boy patates

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz zerdeçal

Tuz ve karabiber

4 su bardağı sebze suyu veya tavuk suyu

1 su bardağı süt veya krema (isteğe bağlı)

Taze kişniş veya maydanoz (servis için)

YAPILIŞI

Bal kabağını soyun, çekirdeklerini temizleyin ve küp şeklinde doğrayın. Patatesi soyup küp küp kesin. Soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayın. Bir tencerede zeytinyağını ısıtın. Doğradığınız soğan ve sarımsağı ekleyip yumuşayana kadar kavurun. Üzerine bal kabağı ve patatesi ekleyin. Birkaç dakika karıştırarak pişirin. Zerdeçalı, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Sebze suyunu veya tavuk suyunu tencereye ilave edin. Kaynamaya başlayınca ateşi kısın ve sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Pişen çorbayı blender veya çırpıcıyla pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice çırpın. İsteğe bağlı olarak süt veya krema ekleyin ve karıştırın. Servis yaparken üzerine taze kişniş veya maydanoz serperek sıcak bir şekilde servis edin.

Kaynak: KARAR