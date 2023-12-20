İyot eksikliğinde zeka geriliği riski

İyot eksikliğinin yaşam kalitesini derinden etkileyen sorunlardan biri olduğunu söyleyen Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülden Yürüyen, “Tiroid hormonu az üretildiğinde ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşırız. Örneğin gebelikte yaşanan iyot eksikliği bebekte zeka geriliği ve nörolojik bozukluklardan tutun, ölü doğum ve düşük yapma durumlarına kadar sorunlara neden olabilmektedir. Dünyada önlenebilir zeka geriliğinin en önemli nedenlerinden birisi iyot eksikliğidir” dedi.

Yürüyen, “Çocukluk çağında büyüme, gelişme geriliği ile ilişkili olan iyot eksikliği erişkinlik çağında yaşandığında tiroid bezini büyütür ve guatr gelişir. Tiroid bezinin yetersiz hormon üretimi nedeniyle ciltte kuruluk, yorgunluk, kabızlık, kolesterol yüksekliği, kilo alma, üşüme, depresyon, saç dökülmesi gibi çok sayıda sağlık sorununa yol açar” diye konuştu. Sağlıklı bir yetişkinin günlük iyot ihtiyacının ortalama 150 mikrogram olduğu bilgisini veren Dr. Yürüyen, “İyotun en önemli kaynağı iyotlu rafine sofra tuzudur. Hekim önerisi olmadan kesinlikle takviye iyot kullanılmamalıdır” uyarısında bulundu.

Kaynak: KARAR